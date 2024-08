Mercato - OM : Cette signature qui scelle l'avenir de De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’était absolument pas annoncé, mais ce vendredi, l’OM a profité de la conférence de presse avant la rencontre face à Brest pour officialiser la prolongation de Leonardo Balerdi. Désormais indiscutable à Marseille, l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2028. Une signature qui pourrait bien en dire long sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM.

Leonardo Balerdi est un joueur de l’OM et va le rester pendant un moment. En effet, vendredi, le club phocéen a officialisé la prolongation de l’Argentin jusqu’en 2028 par l’intermédiaire de Fabrizio Ravanelli. « Je voulais vous donner une très bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation de Leonardo Balerdi jusqu’en 2028 », a-t-il lâché.

OM : De Zerbi règle une question brulante après le mercato https://t.co/Q4SChQKPSH pic.twitter.com/8lluI61uZ5 — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

« C'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi »

Présent en conférence de presse suite à cette annonce, Roberto De Zerbi a totalement validé la signature de Leonardo Balerdi à l’OM. L’Italien a tout d’abord confié : « C'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi. On essaye de construire un OM pour cette année mais aussi pour le futur ».

« J'aimerais rester longtemps ici »

La prolongation de Leonardo Balerdi est donc une bonne nouvelle pour le projet long terme de l’OM, mais aussi pour Roberto De Zerbi qui s’imagine rester un certain temps. « J'aimerais rester longtemps ici et pour cela il faut construire un futur avec de jeunes joueurs et je pense que Leo en fait partie », a poursuivi l’entraîneur de l’OM à propos de son avenir.