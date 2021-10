Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale s’enflamme totalement pour son choix !

Publié le 27 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant troqué la tunique blaugrana du FC Barcelone pour la phocéenne de l’OM, Konrad de la Fuente a souligné le positif de son choix de quitter le Barça pour l’Olympique de Marseille cet été.

Auteur d’un début de saison canon avec deux passes décisives, la première face à Montpellier et la deuxième lors de la réception de l’ASSE en août dernier, Konrad de la Fuente s’est rapidement adapté à l’OM après jamais réellement avoir eu sa chance au FC Barcelone. De quoi l’inciter à définitivement quitter son club formateur pour l’OM à l’intersaison où il enchaîne les apparitions sous le maillot phocéen. Invité à s’exprimer sur sa décision, Konrad de la Fuente a facilement justifié ce choix qui fut logique en atteste son temps de jeu depuis le début de saison.

Konrad de la Fuente parlait de son départ du Barça «depuis six mois avec mes représentants»