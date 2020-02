Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Villas-Boas qui a fait énormément de bien à tout le monde…

Publié le 22 février 2020 à 5h00 par T.M.

L’été dernier, l’OM a réalisé une belle opération avec l’arrivée d’Alvaro Gonzalez. Alors que l’Espagnol a solidifié la défense de Villas-Boas, il a aussi permis à Duje Caleta-Car de se révéler…

Au moment de l’arrivée d’Alvaro Gonzalez à l’OM, de nombreux doutes ont été émis. Toutefois, le défenseur prêté par Villarreal a rapidement fait taire ses détracteurs, s’imposant comme le patron défensif d’André Villas-Boas. Depuis le début de la saison, il existe d’ailleurs un OM avec et sans Alvaro Gonzalez. Un recrutement judicieux donc pour le club phocéen, qui a également eu des répercussions sur le reste de l’effectif.

« Sa venue a été une très bonne chose pour moi »