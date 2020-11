Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie sur le transfert avorté de Maradona à l'OM

Publié le 27 novembre 2020 à 12h15 par La rédaction

Ce mercredi, le monde du football a appris avec stupeur la disparition de Diego Maradona à l'âge de 60 ans, à la suite d'une crise cardiaque. L'occasion pour Didier Roustan de revenir avec nostalgie sur le transfert avorté à l'OM de la légende argentine...

Véritable légende du football et héros de la Coupe du Monde 1986 au Mexique avec sa fameuse Main de Dieu en quart de finale face à l'Angleterre, Diego Maradona aurait également pu marquer l'histoire du football français en s'engageant avec l'Olympique de Marseille lors de l'été 1989. Président des Phocéens à l'époque, Bernard Tapie est notamment revenu sur ce transfert avorté de la légende argentine ce mercredi : « Tout était presque prêt, mais une fuite d'une des cadres de l'OM a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu » . Présent sur le plateau de La Chaîne L'Equipe , Didier Roustan a quant à lui dévoilé l'une des raisons de la volonté de Diego Maradona de signer à l'OM...

« Je veux vraiment une villa ! »