Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle piste de Villas-Boas est déjà validée !

Publié le 19 août 2020 à 7h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers jours, Patrick de Paula semble être une belle pioche pour André Villas-Boas qui cherche des renforts dans l'entrejeu.

Avec les départs attendus de Morgan Sanson, Maxime Lopez ou encore Kevin Strootman, l'Olympique de Marseille devrait se renforcer dans l'entrejeu cet été. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image de celui de Patrick de Paula (20 ans), jeune milieu de terrain de Palmeiras. Méconnu du grand public, le Brésilien n'a disputé que dix matches cette saison mais semble déjà faire l'unanimité comme l'explique Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien pour Sambafoot .

«Cela démontre une grosse force de caractère»