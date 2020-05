Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point pour cette piste offensive de Zubizarreta !

Publié le 4 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Courtisé par l’OM pour renforcer son attaque, le buteur de Montpellier Gaëtan Laborde ne partira très certainement pas du MHSC l’été prochain.

L’OM pourrait faire une croix sur cette piste offensive. Courtisé par le passé par l’OM ou encore par Schalke 04 en Bundesliga, l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde risque de faire parler de lui sur le prochain marché des transferts, Montpellier n’ayant pas réussi à accrocher une place européenne pour la deuxième saison consécutive. Pourtant, l’agent de Gaëtan Laborde, Christophe Hutteau, a fait des déclarations écartant quasi définitivement la piste d’un départ pour l’attaquant montpellierain…

« Je suis convaincu qu’il ne bougera pas »