Mercato - OM : Cette énorme sortie sur l’arrivée de Kostas Mitroglou !

Publié le 12 août 2020 à 18h15 par T.M.

Aujourd’hui, l’OM se traine Kostas Mitroglou comme un boulet au pied. Et ce n’est pas cette dernière sortie qui devrait effacer les regrets des Phocéens avec le Grec.

André Villas-Boas a tendance à l’oublier assez facilement, mais Kostas Mitroglou est toujours un joueur de l’OM. D’ailleurs, le Grec a fait son retour sur la Canebière après un an et demi de prêt. Il n’empêche que l’entraîneur marseillais n’a même pas pris la peine de le sélectionner pour les derniers stages de préparation. Un signe de plus de la cassure entre les deux parties. D’ailleurs, alors que Mitroglou a encore un an de contrat, l’OM fait tout pour chercher s’en séparer, mais trouver preneur n’est pas une mince affaire. Du côté du Vélodrome, on doit donc se mordre les doigts d’avoir recruter l’attaquant de 32 ans en 2017.

« Il a fait un contrat inespéré pour lui »