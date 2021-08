Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 8M€ déjà acté... pour 2022 ?

Publié le 15 août 2021 à 17h10 par La rédaction

Cengiz Under fait partie des recrues phares du mercato de l'OM. Prêté il disposerait d'une option d'achat relativement simple à lever.

Titulaire et buteur pour son premier match face au Montpellier HSC (3-2), Cengiz Under a déjà séduit les observateurs. L'international turc est prêté par l'AS Roma où il s'est révélé en 2017. Il permet d'étoffer un secteur offensif assez peu performant la saison passée. Aux côtés de Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi ou Luan Peres, il est l'un des symboles du mercato pléthorique de Pablo Longoria.

Option d'achat obligatoire en cas de maintien !