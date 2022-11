Mercato - OM : Cette bombe improbable lâchée par Longoria

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ de l’OM l’été dernier, Bamba Dieng a ensuite été placardisé pendant de nombreuses semaines. Et malgré cette situation pour le moins complexe, l’attaquant sénégalais pourrait prochainement prolonger son contrat avec le club phocéen comme l’a annoncé Pablo Longoria. Un revirement de situation inattendu…

Alors que tout était validé avec l’OGC Nice pour son transfert à 12M€ durant le mercato estival, Bamba Dieng avait finalement vu sa visite médicale capoter avec le club azuréen. Par la suite, l’attaquant sénégalais était donc resté à l’OM mais sans jouer pendant de nombreuses semaines, d’autant qu’il n’avait pas été inscrit sur la liste en Ligue des Champions.

OM : Pablo Longoria fixe un énorme objectif à Igor Tudor https://t.co/YGAYRaM9pf pic.twitter.com/nMVua4q5Vz — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Un départ était promis à Dieng…

Son départ semblait donc simplement partie remise pour le mercato de janvier, d’autant que Bamba Dieng n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain avec l’OM. Mais finalement, Pablo Longoria a pris une décision retentissante dans ce dossier…

L’OM veut prolonger Dieng