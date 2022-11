Mercato - OM : Le projet McCourt boucle nouvelle recrue

Guillaume de Saint Sauveur

En attendant de savoir de quoi sera fait le mercato hivernal de l’OM alors qu’un milieu offensif ainsi qu’un défenseur central seraient attendus par Pablo Longoria comme l’a annoncé L’EQUIPE, le président du club phocéen vient de boucler un premier renfort avec l’arrivée de Jean-Pierre Papin dans l’organigramme.

Ancien buteur emblématique de l’OM, Jean-Pierre Papin effectue donc son retour au sein du club phocéen. Pablo Longoria a annoncé mardi que l’entraîneur de Chartres prenait enfin ses fonctions au sein du projet McCourt alors que son arrivée était annoncée depuis plusieurs semaines, et il a évoqué en détail sa fonction.

Longoria annonce Papin à l’OM

Interrogé mardi en conférence de presse, le président de l’OM a fait une grande annonce à ce sujet : « Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM. Il va partir avec l'équipe en Espagne. C'est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d'identifier les petits détails autour d'un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils », indique Longoria.

« Très important de l’avoir »