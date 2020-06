Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette ancienne figure du club confirme pour Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que Mourad Boudjellal souhaiterait inclure Louis Acariès dans le projet de reprise de l’OM, l’ancien boxeur a confirmé être en contact avec l'ex patron du Rugby Club Toulonnais.

Le projet de reprise de l’OM dévoilé par Mourad Boudjellal ce vendredi se précise. Alors que l’entrepreneur multiplie les déclarations pour détailler l’offre de rachat, ce dernier a révélé qu’il souhaitait faire revenir à Marseille Louis Acariès déjà présent à l’époque de Pape Diouf. L’ancien conseillé de Robert Louis-Drefus qui semble plaire à Mourad Boudjellal s’est exprimé au sujet d’un possible retour à l’OM.

Acariès confirme être en contact avec Mourad Boudjellal