Mercato - OM : C’est validé pour Laure Boulleau !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec pas moins de quatre arrivées, l’OM a été actif jusqu’au dernier jour du mercato estival. Matt O’Riley, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard ont tous été recrutés dans les dernières heures du mercato, des renforts qui ont considérablement changé le visage de l’équipe de Roberto De Zerbi pour Laure Boulleau.

Souvent très animé, le mercato de l’OM l’a une nouvelle fois été l’été dernier, et jusqu’à la fin. Après Arthur Vermeeren (20 ans), prêté avec option d’achat par le RB Leipzig le 31 août, quatre autres joueurs ont été recrutés lors du dernier jour du mercato estival : Matt O’Riley (24 ans), Emerson Palmieri (31 ans), Nayef Aguerd (29 ans) et Benjamin Pavard (29 ans).

Laure Boulleau valide la fin de mercato de l’OM Quatre joueurs qui sont rapidement devenus des éléments quasiment incontournables pour Roberto De Zerbi, surtout les trois derniers nommés, la plupart du temps titulaires. Trois renforts défensifs qui ont considérablement augmenté la qualité de l’effectif de l’OM aux yeux de Laure Boulleau.