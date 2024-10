Mercato - OM : «C’est un super joueur», une signature le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif cet été, l’OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs dont Adrien Rabiot, qui était libre depuis son départ de la Juventus. Une signature actée après la fermeture du mercato qui en a surpris plus d’un. A commencer par Jean-Philippe Durand qui ne cache pas qu’il ne s’attendait pas à une telle signature du côté du club phocéen.

Quelques jours après la signature du mercato estival, Adrien Rabiot n'avait toujours pas de club alors que son contrat avec la Juventus avait pris fin le 30 juin dernier. Par conséquent, l'OM n'a pas hésité à sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec l'international français qui s'est engagé pour deux saisons. Une signature à laquelle ne s'attendait pas Jean-Philippe Durand qui est dans la structure de recrutement de Schalke 04.

«On ne s’attend pas à le voir dans un club comme l’OM»

« Ça surprend, forcément, parce qu’on ne s’attend pas à le voir dans un club comme l’OM. Après, quand on connaît le personnage, on n’est pas étonné non plus. Il aime bien les contre-pieds, faire un peu différemment des autres. J’espère que l’OM va préparer une équipe pour être performant l’année prochaine en Ligue des champions, en espérant qu’il soit qualifié. Ce sont des joueurs qui sont là pour un, deux, trois ans mais sur lesquels on peut s’appuyer lorsqu’on a des ambitions comme celle-là », assure l’ancien milieu de terrain de l’OM dans les colonnes de La Provence.

«Rabiot, c’est le profil type du joueur qui sait tout faire»

Jean-Philippe Durand a également évoqué les qualités du joueur formé au PSG et reconnaît que c’est un gros coup pour l’OM : « Rabiot, c’est le profil type du joueur qui sait tout faire. C’est un 8, il sait défendre, attaquer, il est costaud physiquement, il est capable de courir beaucoup. C’est un athlète capable de jouer au foot. C’est un super joueur et un gros atout pour l’OM ».