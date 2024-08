Mercato - OM : C'est le choc après cette signature à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les 9 recrues arrivées jusqu'à présent à l'OM lors de ce mercato estival, on retrouve notamment deux nouveaux gardiens. C'est du côté des Pays-Bas que le club phocéen a trouvé son bonheur, faisant venir Geronimo Rulli de l'Ajax Amsterdam ainsi que Jeffrey de Lange des Go Ahead Eagles. Ce dernier, à à 26 ans, a donc posé ses valises à l'OM. Un transfert qui n'a pas manqué de susciter la surprise au sein de l'ancien club de Jeffrey de Lange.

Cet été, l'OM a décidé de repartir de zéro au poste de gardien. Pau Lopez prêté à Gérone et Ruben Blanco blessé, le club phocéen s'est offert les services de Geronimo Rulli ainsi que Jeffrey de Lange. Alors que l'Argentin connait déjà la Ligue 1 suite à son passage à Montpellier, le Néerlandais découvre lui un nouvel environnement. A 26 ans, Jeffrey de Lange a quitté Go Ahead Eagles, à la grande surprise d'un employé du club néerlandais.

« J'ai été assez surpris »

Travaillant pour les Go Ahead Eagles, Marnick Werler s'est confié sur le transfert de Jeffrey de Lange à l'OM. S'exprimant pour Massilia Zone, il a avoué : « Je ne sais pas comment il a réagi, mais j'ai été assez surpris ! D'abord, parce qu'il a vraiment fait comprendre que son objectif était de devenir premier gardien ailleurs. Avec la signature de Rulli à l’OM, je pense qu'il était clair qu'il s’engagerait comme second gardien. Ensuite, c'est allé très vite. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il irait aux Blackburn Rovers. Et, en un jour, la rumeu Marseille est apparue. Puis il a signé pour eux ».

« Il n'y a eu aucun doute pour moi »

A l'occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l'OM, Jeffrey de Lange avait notamment confié à propos de son arrivée à Marseille : « Quand un grand club comme l'OM vient vous chercher, c'est logique (d'accepter la proposition). Il n'y a eu aucun doute pour moi. L'OM, la première chose qui vient en tête, ce sont les supporters, le stade. Je sais où je vais, je dois montrer que je suis prêt et que le coach peut me titulariser. On n'en a pas parlé clairement, je connais l'autre gardien. Ce sera au coach de décider ».