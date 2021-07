Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est fini pour cette piste de Pablo Longoria !

Publié le 14 juillet 2021 à 9h15 par La rédaction

Pisté par l’OM en alternative au dossier Pol Lirola, Valentin Rosier devrait s’engager définitivement avec Besiktas, là où il a été prêté cette saison.

Pablo Longoria est sur tous les fronts depuis le début du mercato. Le président de l’OM a déjà bouclé l’arrivée de six recrues, mais une priorité reste vacante : le poste de latéral droit. Le dirigeant espagnol cherche à tout prix à rapatrier Pol Lirola, mais il n’exclut pas d’autres pistes pour autant. Dont celle menant à Valentin Rosier. Prêté cette saison à Besiktas, l’ancien Dijonnais s’était exprimé sur le plateau de beIN SPORTS sur une potentielle arrivée à l’OM : « Est-ce que ça se refuse l’OM ? Je ne pense pas ».

Valentin Rosier serait sur le point de revenir à Besitkas

Pourtant, Valentin Rosier semble plus loin que jamais de Marseille. D’après les informations de Nicolo Schira, le joueur appartenant au Sporting Portugal serait sur le point de s’engager définitivement avec Besiktas. Le Français devrait signer un contrat jusqu’en 2025 assorti d’un salaire de 1,4M€ par an. Le club turc dépensera 4M€ pour s’attacher les services de Valentin Rosier. A présent, Pablo Longoria n'a plus le droit à l'erreur avec Pol Lirola...