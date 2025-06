Mercato - OM : C'est confirmé pour cette star, il va couter cher !

L’été s’annonce à nouveau très chaud pour l’Olympique de Marseille, qui va renforcer son effectif en vue de la participation à la Ligue des Champions. C’est le cas en attaque, puisque plusieurs noms circulent déjà, alors que le mercato vient officiellement de débuter ce dimanche 1er juin.

Quelle va être la prochaine grosse recrue de l’OM ? Il y a un an, personne n’aurait parié sur la signature d’Adrien Rabiot, qui arrivait à la fin de son contrat avec la Juventus et était annoncé dans les plus grands clubs d’Europe. Non seulement l’international français est arrivé à Marseille, mais il est également devenu en quelques mois l’un des piliers du projet mené par Roberto De Zerbi.