De Bruyne à l'OM, la révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Après Adrien Rabiot l’été dernier, l’Olympique de Marseille pourrait frapper un autre gros coup sur le mercato, surtout avec la qualification en Ligue des Champions. Un gros nom a ainsi été évoqué ces dernières semaines avec Kevin De Bruyne, qui a décidé de quitter Manchester City à la fin de son contrat et sera donc libre.

Il y a un an, personne n’aurait cru que l’OM pouvait attirer des joueurs comme Adrien Rabiot. Pourtant, l’international français a signé à la surprise générale et s’est rapidement installé comme l’un des piliers de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et la saison prochaine une nouvelle star pourrait bien débarquer à Marseille.

De Bruyne aurait parlé avec l’OM, mais... Il s’agit de Kevin De Bruyne, qui agite le mercato depuis l’annonce de son départ de Manchester City. La Gazzetta dello Sport nous apprend que des discussions auraient eu lieu entre l’international belge et l’OM, mais elle se seraient arrêtées en fin de semaine dernière. Le joueur aurait vraisemblablement décidé de les interrompre, pour se concentrer exclusivement sur le Napoli, club duquel il serait de plus en plus proche à en croire les médias italiens.