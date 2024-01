Mercato - OM : C’est annoncé, un transfert tombe déjà à l’eau

Thomas Bourseau

Cet hiver, il pourrait y avoir du mouvement à l’OM dans le cadre du marché des transferts. Néanmoins, en ce mercato d’ajustement comme celui-ci est perçu par beaucoup d’entraîneurs, le départ d’Iliman Ndiaye ne devrait en aucun cas prendre forme. La cause ? La volonté du joueur de poursuivre à Marseille et la position de l’OM sur la question.

Iliman Ndiaye pourrait-il quitter la cité phocéenne avant la fin du mercato hivernal, soit six petits mois seulement après son arrivée de Sheffield United ? Transféré à l’OM l’été dernier contre la coquette somme de 17M€, bonus compris, l’attaquant latéral et international sénégalais n’a pas réalisé des débuts tonitruants à l’Olympique de Marseille et n’a qu’un but à son compteur en 23 apparitions.

En Angleterre, ça discute d’Iliman Ndiaye

Peu, trop peu pour le moment au vu de l’investissement financier effectué par l’OM. Cependant, bien que des clubs de Premier League semblent être intéressés par Iliman Ndiaye dans le cadre du mercato, son transfert ne devrait pas avoir lieu dans les prochains jours d’après La Minute OM . Certes, l’Olympique de Marseille serait prêt à le vendre si une belle offre était transmise.

Ndiaye dit non à un départ, l’OM ne va pas aller au clash