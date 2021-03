Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations troublantes sur André Villas-Boas…

Publié le 18 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Recrutés par l’OM durant le mercato hivernal, Olivier Ntcham et Pol Lirola avaient reçu un accueil très froid de la part d’André Villas-Boas. Pourtant, les deux joueurs assurent que l’entraîneur portugais avait bien validé leurs arrivées.

Souvenez-vous, début février, le recrutement d’Olivier Ntcham avait accéléré le départ soudain d’André Villas-Boas à l’OM, qui avait assuré en conférence de presse qu’il souhaitait démissionner puisqu’il n’avait pas été mis au courant de l’arrivée du milieu de terrain français du Celtic Glasgow. Une version démentie quelques jours plus tard par Ntcham : « Ça m'a beaucoup surpris. Il était au courant, il me connaissait bien avant. Son agent personnel voulait travailler avec moi à l'époque où Zubizarreta m'avait contacté pour venir à l'OM, mais ça ne s'était pas fait », avait confié la recrue de l’OM. Et l’histoire s’est répétée avec un autre renfort hivernal…

Lirola et Ntcham surpris par AVB