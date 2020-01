Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre pour cet attaquant de Ligue 1 ? La réponse !

Publié le 17 janvier 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Alors qu’un club d’Arabie Saoudite aurait formulé une offre concrète pour Steven Mendoza, il n’en serait rien concernant l’OM et le Stade Rennais, également intéressés par l’ailier d’Amiens.

Lié avec Amiens pour encore un an et demi (2021), Steven Mendoza connait un mercato hivernal mouvementé. L'international colombien se retrouverait notamment sur les tablettes de l'OM, du Stade Rennais et du LOSC. Eurosport annonçait récemment que les Bretons seraient en pole position pour accueillir l'ailier gauche de 27 ans, tout en proposant 5,5M€ d'après France Football . Mais ce chèque n'aurait jamais atterri sur les bureaux des dirigeants amiénois.

Aucune offre de la part de l’OM et de Rennes ?