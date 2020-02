Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces deux anciens du PSG qui sont à l’origine de l’arrivée de Bielsa !

Publié le 26 février 2020 à 3h30 par A.M.

À Marseille, Marcelo Bielsa a laissé d'excellents souvenirs bien qu'il ne soit resté qu'une seule saison à l'OM. Et deux anciens joueurs du PSG ne sont pas étrangers à la venue du Loco sur la Canebière.

En mai 2014, l'Olympique de Marseille décide de miser sur Marcelo Bielsa. Un choix qui réjouit les supporters du club phocéen qui pendant une saison se sont régalés avec les prestations finalement de l'OM qui se sera finalement classé quatrième de Ligue 1 en fin de saison. Son départ, au soir de la première journée de Ligue 1 en août 2015, reste évidemment en travers de la gorge des Marseillais. Mais clairement, Marcelo Bielsa a laissé son empreinte à l'OM.

L'OM peut remercier Pochettino et Fernandez