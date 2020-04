Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat sur une piste défensive de Zubizarreta !

Publié le 20 avril 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un renfort au poste de latéral gauche, l'Olympique de Marseille se serait positionné sur Charles Traoré (FC Nantes). Une piste qui a de quoi surprendre.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera en quête de nombreux renforts afin de densifier son effectif. Le club phocéen cherchera notamment à recruter un nouveau latéral gauche afin d'offrir une concurrence à Jordan Amavi. Dans cette optique, l'OM aurait ajouté le nom de Charles Traoré sur sa short-list. Titulaire cette saison au FC Nantes depuis le départ de Lucas Lima, le latéral de 28 ans n'a pourtant pas fait grosses impressions cette saison comme l'explique David Phelippeau.

«On l'a souvent vu en grosses difficultés»