Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat d’Eyraud à la suite des débordements !

Publié le 31 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Au lendemain des violences perpétrées par les supporters marseillais, Jacques-Henri Eyraud a pris la parole, visiblement inquiet de l'image renvoyée par le club.

Ce samedi, l'Olympique de Marseille a connu de terribles débordements en son sein. Le centre d'entraînement du club phocéen a en effet été pris d'assaut par des centaines de supporters de l'OM, qui se sont par la suite introduits dans La Commanderie avant de tout détruire et de s'attaquer aux joueurs et aux employés présents sur place. Parmi les personnes visées par cette attaque se trouvent plusieurs joueurs à l'instar de Dimitri Payet, mais aussi le président de l'OM, poussé à la démission par ces mêmes supporters. Au lendemain de ces événements, les réactions se multiplient et Jacques-Henri Eyraud lui-même s'est exprimé, avouant notamment sa crainte de voir l'image du club être entachée par de tels débordements.

« Quelle est l’image que nous donnons au monde ? Je m’interroge »