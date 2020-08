Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur l’arrivée avortée de Riyad Mahrez à l’OM !

Publié le 15 août 2020 à 16h00 par La rédaction

Il y a quelques années de cela, Riyad Mahrez aurait pu signer à l’OM. Toutefois, ce choix de carrière n’aurait pas été bénéfique pour l’Algérien comme le révèle cet ancien joueur du club phocéen.

Actuellement en lice avec Manchester City pour la Ligue des Champions, Riyad Mahrez réalise sa meilleure saison avec les Citizens. Un accomplissement pour l’Algérien qui a tout de même galéré au début de sa carrière. En effet, avant de signer au Havre en 2010, Riyad Mahrez avait effectué un test à l’OM, son club de coeur. Un rêve qui s’est vite brisé pour l’Algérien car le club phocéen a décidé de ne pas lui proposer un contrat et a préféré un de ses compatriotes, Billel Omrani. Dorénavant en Roumanie, ce dernier est revenu sur l'arrivée avortée de Riyad Mahrez et juge que la décision de l’OM est un mal pour un bien…

« S’il avait signé à Marseille, Riyad n’aurait pas eu la carrière réussie »