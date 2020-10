Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur la situation de Villas-Boas…

Publié le 30 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Proche d’André Villas-Boas qu’il avait d’ailleurs fait venir à l’OM à l’été 2019, Andoni Zubizarreta explique que l’entraîneur portugais ne regrette pas d’être resté cette saison.

Alors que l’OM vient de s’incliner lourdement contre Manchester City (0-3) et affiche pour le moment un zéro pointé en Ligue des Champions, les critiques commencent à pleuvoir envers André Villas-Boas. L’entraîneur portugais, logiquement encensé jusqu’ici pour son travail effectué depuis sa nomination à l’OM à l’été 2019, peine à faire briller aussi bien son équipe depuis quelques semaines. Mais regrette-t-il d’être resté, surtout qu’Andoni Zubizarreta donc il était très proche a été renvoyé ? Interrogé par Téléfoot La Chaine, l’ancien directeur sportif de l’OM a livré ses vérités sur le cas Villas-Boas.

« Il ne regrette pas d’être resté »