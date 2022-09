Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur Tudor scelle définitivement son avenir

Publié le 1 septembre 2022 à 21h10 par Jules Kutos-Bertin

Très peu utilisé par Igor Tudor en début de saison, Pape Gueye a inscrit le but de la victoire ce mercredi lors du succès de l’OM. Annoncé dans le viseur de Troyes, l’international sénégalais a repoussé les avances du club troyen et a confirmé qu’il serait toujours olympien cette saison.

Après un début de saison dans l’ombre, Pape Gueye figurait dans le onze de départ d’Igor Tudor ce mercredi pour affronter Clermont. Auteur d’un match plus que correct, le milieu sénégalais a offert la victoire à l’OM pour son premier but au Vélodrome. Une belle réponse aux rumeurs de départ qui ont précédé la rencontre…

Un but qui change tout pour Gueye ?

Avant d’inscrire le but de la victoire contre Clermont, Pape Gueye a repoussé les avances de Troyes. Avec l’arrivée de Jordan Veretout au milieu, son avenir devenait de plus en plus incertain. Pas de quoi le déstabiliser pour autant.

⏱ 95’ | #OMCF63 1️⃣-0️⃣𝗟𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝟯 ✅ Nos Olympiens enchaînent avec un troisième succès consécutif en @Ligue1UberEats grâce à un but signé Pape Gueye ⚡️✈️ Prochain rendez-vous à Auxerre samedi à 17h ! pic.twitter.com/5OcttEn8tJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2022

« Je reste à l’Olympique de Marseille »