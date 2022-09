Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Tudor n’a pas cru à la rumeur Ronaldo

Publié le 2 septembre 2022 à 22h45 par Hugo Chirossel

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares impressionne déjà pour ses débuts sous les couleurs de l’OM. Cet été, une rumeur évoquait l’arrivée d’un autre Portugais à Marseille, Cristiano Ronaldo. Le latéral de 22 ans a confié ne pas y avoir prêté attention et n’avoir jamais cru à la possibilité de voir le quintuple Ballon d’Or débarquer chez les Phocéens.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le bilan du mercato de l’OM. Le président marseillais s’est dit très satisfait du travail effectué cet été et a également répondu aux interrogations concernant les dossiers chauds de ce marché des transferts, notamment la rumeur Cristiano Ronaldo.

Longoria et la rumeur Ronaldo

« Ce n'est pas la rumeur Ronaldo qui m'a contrarié », a déclaré Pablo Longoria à ce sujet. « J'étais contrarié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions, oui. On cherche à travailler dans la sérénité, on explique le projet, mais la rumeur prend plus de hauteur que de parler 50 000 fois et ça, ça me dérange. On a répété qu’on voulait une masse salariale équilibrée donc bon . »

🎙 Nuno Tavares : "Sincèrement, je n'ai pas vraiment cru à la rumeur Ronaldo. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de concret donc je ne l'ai jamais abordé comme quelque chose de véridique." pic.twitter.com/DymvWFwWRu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2022

« Je n’ai pas trop prêté attention à ça »