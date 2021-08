Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Sampaoli valide le gros recrutement de Longoria !

Publié le 13 août 2021 à 22h00 par A.D.

Lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a offert 8 joueurs majeurs à Jorge Sampaoli. Interrogé sur le recrutement de l'OM, Pape Gueye a totalement validé les choix de son président.

Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, Pablo Longoria a déjà frappé très fort cet été. Alors que le mercato estival n'a pas encore fermé ses portes, le président de l'OM a déjà offert 8 joueurs majeurs à Jorge Sampaoli pour réaliser la meilleure saison 2021-2022 possible. Si Jorge Sampaoli semble être satisfait, les pensionnaires du club phocéen le sont aussi, et particulièrement Pape Gueye.

«Les recrues nous ont beaucoup apporté»