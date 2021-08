Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria avait tout prévu pour André Villas-Boas !

Publié le 14 août 2021 à 0h00 par T.M.

L’hiver dernier, l’OM a été secoué par le départ fracassant d’André Villas-Boas. Toutefois, Pablo Longoria n’aurait visiblement pas été pris au dépourvu. Explications.

André Villas-Boas ne sera finalement resté qu’un an et demi sur le banc de l’OM. Après d’excellent débuts, ramenant notamment le club phocéen en Ligue des Champions, le Portugais a connu un second exercice beaucoup plus compliqué. Et tout a explosé lors du mercato hivernal. En effet, alors que l’OM avait annoncé l’arrivée d’Olivier Ntcham, Villas-Boas s’était présenté par la suite en conférence de presse pour annoncer qu’il avait remis sa démission, mécontent de ne pas avoir été consulté par Pablo Longoria sur ce dossier. Et après quelques semaines, AVB a fini par être remercié par l’OM.

Longoria s’était déjà penché sur la succession de Villas-Boas !