Mercato - OM : Ce dossier très sensible est encore relancé…

Publié le 19 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Après une bonne lancé de trois matchs consécutifs, Steve Mandanda était de nouveau remplaçant dimanche soir lors de PSG-OM. Et ce alors que son avenir au club est encore loin d’être réglé…

Comme l’a récemment annoncé L’Equipe , et même s’il se sent très bien à l’OM où une reconversion est même prévue à l'issue de son contrat en 2024, Steve Mandanda pourrait envisager un départ l’été prochain s’il ne retrouve pas un statut de gardien titulaire. La question semblait réglée puisqu’il venait d’enchainer trois matchs consécutifs avant le déplacement de l’OM sur la pelouse du PSG dimanche soir (défaite 2-1), mais pour ce grand Classico, Mandanda a dû se contenter du banc de touche.

« J’ai beaucoup de respect pour Mandanda, mais… »