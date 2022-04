Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sait à quoi s’en tenir pour Lacazette !

Publié le 19 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Arsenal, Alexandre Lacazette dispose déjà de plusieurs courtisans comme le FC Barcelone. Et Xavi est idéalement positionné s’il souhaite recruter le buteur français…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en mars dernier, le FC Barcelone fait partie des prétendants en course pour Alexandre Lacazette (30 ans) et se trouve même en excellente position pour signer le buteur français, en fin de saison avec Arsenal. l’OL est également annoncé sur le coup pour rapatrier son ancienne pépite, mais le Barça présente un avantage de taille sur le club rhodanien puisqu’il est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, condition fixée par Lacazette lui-même au micro de Canal + dimanche.

« J’ai envie de jouer l’Europe »