Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses pour Boubacar Kamara !

Publié le 28 octobre 2021 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit à l'été 2022. Et pour ne pas arranger les affaires du club phocéen, deux clubs anglais auraient contacté le milieu de terrain français pour le recruter.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus y faire long feu. En effet, le milieu de terrain de 21 ans sera en fin de contrat le 30 juin et une prolongation ne serait pas du tout d'actualité. Ainsi, Boubacar Kamara se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit de l'OM à l'été 2022. D'autant que plusieurs clubs auraient déjà frappé à sa porte, afin de profiter de cette opportunité en or de le recruter pour 0€.

Boubacar Kamara contacté par deux clubs anglais ?