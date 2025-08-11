Mercato - OM : Ça brûle pour un attaquant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une rupture du ligament croisé dès le tout premier match de la saison l'an dernier, Faris Moumbagna a connu une saison blanche à l'OM. L'avant-centre n'a toujours pas repris la compétition et veut retrouver un temps de jeu régulier. Pour cela, il faudra sûrement quitter le club. Le Camerounais dispose de plusieurs prétendants en Ligue 1 mais aussi en Europe.

Recruté en janvier 2024, Faris Moumbagna n'a pas eu beaucoup d'occasions de montrer son potentiel. Le joueur de 25 ans s'est blessé gravement et pour le moment, il s'entraîne avec la réserve. L'OM cherche une porte de sortie pour son joueur et il pourrait signer dans un autre club de Ligue 1. Toulouse semble notamment prendre les devants.

Moumbagna très courtisé en Ligue 1 D'après les informations d'Africafoot, Faris Moumbagna suscite l'intérêt de nombreux clubs de Ligue 1 puisqu'en plus de Toulouse, qui envisage clairement une offre de prêt prochainement, Brest, Lille et même Rennes seraient également sur le coup.