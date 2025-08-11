Mercato - OM : Ça brûle pour un attaquant !

Victime d'une rupture du ligament croisé dès le tout premier match de la saison l'an dernier, Faris Moumbagna a connu une saison blanche à l'OM. L'avant-centre n'a toujours pas repris la compétition et veut retrouver un temps de jeu régulier. Pour cela, il faudra sûrement quitter le club. Le Camerounais dispose de plusieurs prétendants en Ligue 1 mais aussi en Europe.
Recruté en janvier 2024, Faris Moumbagna n'a pas eu beaucoup d'occasions de montrer son potentiel. Le joueur de 25 ans s'est blessé gravement et pour le moment, il s'entraîne avec la réserve. L'OM cherche une porte de sortie pour son joueur et il pourrait signer dans un autre club de Ligue 1. Toulouse semble notamment prendre les devants.
Moumbagna très courtisé en Ligue 1
D'après les informations d'Africafoot, Faris Moumbagna suscite l'intérêt de nombreux clubs de Ligue 1 puisqu'en plus de Toulouse, qui envisage clairement une offre de prêt prochainement, Brest, Lille et même Rennes seraient également sur le coup.
Un profil qui plaît
Avant-centre de 25 ans, Faris Moumbagna voudra forcément trouver une porte de sortie, lui qui nourrit de belles ambitions pour la saison à venir avec la présence de la CAN. Le PAOK Salonique et Levante seraient également sur la piste du Camerounais. L'OM pourrait donc boucler un nouveau départ prochainement.