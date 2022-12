Mercato - OM : Ça bouge en coulisses dans le feuilleton Gerson

La rédaction

Auteur d'une bonne première saison à l'OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais a complètement chamboulé les plans de Gerson. La relation entre le Croate et Brésilien a toujours été tendue et le départ du Brésilien est désormais imminent, mais ce dernier tarde. Les prochains jours devraient sceller définitivement ce dossier.

Alors que l'OM compte densifier son effectif cet hiver, Pablo Longoria doit dans un premier temps renflouer ses caisses et donc vendre. Hors des plans d'Igor Tudor, le départ de Gerson est annoncé depuis plusieurs semaines mais l'opération coince toujours. Un dossier qui pourrait se régler dans les prochains jours tandis que l'OM compte sur cette vente pour préparer au mieux la deuxième moitié de saison, essentielle pour aller chercher une place directement qualificative en Ligue des champions.

Sampaoli pourrait débloquer la situation

Arrivé à l'OM par la demande de Jorge Sampaoli, Gerson pourrait bien retrouver le tacticien argentin du côté de Séville. En effet, l'ancien entraîneur marseillais souhaiterait recruter le Brésilien au moment où son départ de l'OM tarde. L'offre de 12M€ transmise par Flamengo à Pablo Longoria et bien loin des espérances du président olympien, qui réclame 20M€.

Mercato - PSG : Après sa trahison, Kylian Mbappé se fait recaler au Real Madrid https://t.co/EXTPGfTNYx pic.twitter.com/STB12h6GWo — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Une réunion entre le clan Gerson et l'OM pour débloquer la situation

Absent du stage de l'OM, la fracture est totale entre le Brésilien et son club. Pour débloquer la situation, une réunion va être organisée le 10 décembre prochain entre le clan Gerson et le club de la cité phocéenne selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto. Javier Ribalta et Pablo Longoria devraient s'entretenir avec Marcao, le père de Gerson, afin de trouver un terrain d'entente. La priorité du Brésilien semble pencher vers un retour à Flamengo, mais le club devra s'aligner sur les demandes du comité de direction de l'OM comme l'a récemment confié le président Pablo Longoria lors d'un entretien accordé à l'Equipe.