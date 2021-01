Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boulaye Dia lâche ses vérités sur les avances de l’OM !

Publié le 12 janvier 2021 à 21h15 par Th.B.

Approché par l’OM lors du dernier mercato estival, Boulaye Dia s’est livré sur les discussions avec les dirigeants marseillais qui n’ont pas permis au dossier de passer dans le stade final.

Piste estivale des dirigeants phocéens, Boulaye Dia resterait toujours dans les petits papiers de l’OM. Cependant, en ce début de mercato hivernal, Pablo Longoria semble regarder ailleurs. En effet, le directeur du football de l’Olympique de Marseille travaillerait sur les dossiers Arkadiusz Milik et Gaëtan Laborde notamment. Du côté de Reims, on sait que Boulaye Dia pourrait quitter le club cet hiver comme l’entraîneur David Guion l’a assuré à RMC . « C’est très clair depuis le début avec le président, qui lui avait déjà accordé ce bon de sortie cet été. Boulaye n’a pas trouvé le projet sportif qui lui permettrait de continuer sa progression. Il est dans le même état d’esprit cet hiver : trouver le club qui le fera progresser et lui permettra de jouer. Vu comment sa saison est lancée, il est très excité pour confirmer sur la deuxième partie et peut-être se donner plus de choix cet été » . Ce club peut-il être l’OM ? Le10sport.com vous a confirmé que l'OM était toujours sur le coup. Mais pour l'heure, nul ne le sait pour le moment, en revanche, l’équipe phocéenne aurait pu boucler cette affaire l’été dernier, mais n’a pas mis toutes les chances de son côté.

« Il y’a eu des contacts, mais... »