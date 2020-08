Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto a bien aidé Villas-Boas pour une recrue !

Publié le 18 août 2020 à 2h15 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi reconnait l'influence de Dario Benedetto dans son choix de rejoindre l'OM.

« J'ai parlé avec André avant de venir, c'est une des choses qui m'a motivé pour signer ici. Il m'a fait confiance dès le premier jour, ça a été pour moi très important, et ce, malgré le fait que je n'ai pas trop joué à Dortmund. Je viens ici avec beaucoup d'ambition pour faire de grandes choses ». Il y a quelques jours, à l'occasion de sa présentation officielle, Leonardo Balerdi dévoilait les coulisses de son arrivée et de sa discussion avec André Villas-Boas. Mais comme l'explique le défenseur argentin, Dario Benedetto a également eu son rôle à jouer, les deux joueurs s'étant côtoyés à Boca Juniors.

Benedetto a forcé pour Balerdi