Mercato - OM : Avec Gerson, Longoria se voit conseiller une incroyable opération

Publié le 11 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Recruté pour plus de 20M€ en 2021, Gerson n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor et devrait donc quitter l'OM. Un retour à Flamengo semble en excellente voie, ce qui pourrait offrir la possibilité à Pablo Longoria de négocier un autre transfert. Un spécialiste du football brésilien lui recommande en effet de se pencher sur Pedro.

Recruté pour près de 25M€ lors du mercato estival 2021, Gerson s'était imposé comme un cadre de Jorge Sampaoli. Néanmoins, sa situation s'est rapidement dégradé avec la nomination d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. Et pour cause, le technicien croate ne compte pas sur l'ancien milieu de terrain de Flamengo. A tel point, que son transfert dès cet hiver semble inévitable. Gerson devrait retourner à Flamengo qui négocie avec Pablo Longoria. Et le spécialiste du championnat brésilien Dominique Baillif, recommande d'ailleurs au président de l'OM d'en profiter pour négocier en retour le transfert d'un attaquant du club carioca : Pedro.

Longoria doit profiter de Gerson pour négocier Pedro

« C'est un vrai renard des surfaces. Il a vraiment survolé la saison, et il serait vraiment complémentaire d'un Alexis Sanchez. De plus, il n'a que 25 ans, et sa sélection pour la Coupe du monde lui donne encore plus de valeur, d'autant qu'elle est méritée », explique-t-il pour Le Phocéen avant de présenter plus en détails les conditions d'une éventuelle opération.

