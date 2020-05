Foot - Mercato

Mercato : OM, ASSE… Pourquoi pas Hatem Ben Arfa ?

Publié le 10 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à quitter Valladolid en fin de saison, Hatem Ben Arfa sera donc libre de tout contrat. Un coup gratuit à tenter pour des écuries de Ligue 1 ?

« Ben Arfa m’intéresse-t-il ? Il faut surtout que ça vienne compléter notre effectif actuel sur des postes précis. Je n’ai pas envie de donner de nom aujourd’hui, mais la complémentarité est fondamentale dans la construction d’un effectif. On doit réfléchir à tout ça », confiait dernièrement Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, n’excluant donc pas un retour d’Hatem Ben Arfa l’été prochain. En effet, l’attaquant français ne devrait pas être conservé par le Real Valladolid en fin de saison, il pourrait aller se relancer dans l’écurie de son choix. Et peut-on envisager un retour en Ligue 1 pour Ben Arfa ?

Ben Arfa, un bon coup pour 2020 ?

Plusieurs formations de notre championnat, comme par exemple l’OM, devront se renforcer dans le secteur offensif en évitant les grosses dépenses. Et à cet effet, l’option Hatem Ben Arfa pourrait s’avérer intéressante à plus d’un titre, et d’autres écuries comme l’ASSE, qui a régulièrement été annoncé comme un point de chute potentiel pour l’ex-joueur de l’OL ces derniers mois, pourraient éventuellement être tentées.