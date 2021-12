Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : ASSE, 30M€... L'aveu de Saliba sur son gros transfert !

Publié le 20 décembre 2021 à 22h15 par A.M.

Recruté pour 30M€ par Arsenal, William Saliba reconnaît qu'il était arrivé un peu trop confiant chez les Gunners après son départ de l'ASSE.

Formé à l'ASSE, William Saliba réalise des débuts très remarqués avec le club stéphanois à tel point qu'Arsenal n'hésite pas à lâcher 30M€ en 2019 pour boucler son transfert. Le natif de Bondy est toutefois prêté une saison à l'ASSE afin de poursuivre sa progression et débarque chez les Gunners durant l'été 2020 où Mikel Arteta a remplacé Unai Emery qui était à l'origine de son transfert. Résultat, William Saliba ne joue et n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta au point d'être prêté six mois plus tard à l'OGC Nice puis à l'OM l'été dernier. Une situation particulière sur laquelle s'est confié l'international espoirs.

«Ça met une bonne claque, ça fait du bien»