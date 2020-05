Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, McCourt... Ces nouvelles précisions sur la vente du club

Publié le 26 mai 2020 à 22h15 par B.C.

Dernièrement, une offre d'Al-Walid ben Talal pour racheter l'Olympique de Marseille a été évoquée. Cependant, malgré l'intérêt suscité pour l'OM, il n'y aurait eu aucune proposition concrète formulée à Jacques-Henri Eyraud.

Malgré l'arrêt des compétitions dû à la crise du coronavirus, l'Olympique de Marseille est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. En effet, l'avenir de Frank McCourt semble incertain, près de quatre ans après son arrivée sur la Canebière. Il faut dire que l'homme d'affaires américain a beaucoup dépensé sans pour autant obtenir le retour sur investissement espéré. Malgré les nombreux démentis sur le sujet, McCourt serait donc à l'écoute des offres pour l'OM, et plusieurs personnes s'intéresseraient au club phocéen, à commencer par Al-Walid ben Talal. D'après certains journalistes, des discussions auraient déjà été entamées, et le milliardaire saoudien aurait même transmis une offre à Frank McCourt. Cependant, à en croire Sacha Tavolieri, journaliste intervenant notamment sur RMC , la réalité serait bien différente.

Des approches pour l'OM, mais pas d'offre