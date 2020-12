Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Mæhle, un nouvel échec à l’actif de Longoria ?

Publié le 23 décembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Intéressé par le profil du jeune arrière latéral Bryan Reynolds (19 ans), l’OM ne ferait cependant pas figure de favori alors que la Roma et la Juventus seraient bien avancées dans les discussions avec le FC Dallas pour le jeune américain.

En quête d’un nouveau latéral droit pour boucler la succession de Bouna Sarr parti au Bayern Munich lors du dernier mercato, l’OM semble avoir activé plusieurs pistes sur le marché afin de parvenir à ses fins. Hormis Joakim Mæhle qui s’est finalement engagé à l’Atalanta, Josha Vagnoman, Fabien Centonze, Kenny Lala ou encore Bryan Reynolds seraient également des profils qui intéresseraient Pablo Longoria. Le directeur du football de l’OM devrait faire son maximum pour attirer un latéral droit ainsi qu’un attaquant de pointe lors du mercato hivernal. En ce qui concerne Reynolds, l’OM serait déjà devancé par la Roma comme le journaliste Fabrizio Romano l’a confié dernièrement lors du Que Golazo Podcast. « L’AS Rome a été le premier club à ouvrir des discussions avec Bryan Reynolds et Dallas. Ils étaient prêts à payer 7M€ pour le recruter immédiatement. Mais il n’y a pas encore d’accord. La Juventus est aussi dans la course ». La Roma et la Juventus ne seraient d’ailleurs pas là pour faire de la figuration.

La Roma et la Juventus sont passées à l’action pour Reynolds !