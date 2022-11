Mercato - OM : Après la bombe de Riolo, la vente du club est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM refait parler d'elle dans l'actualité, suite notamment à l'accord conclu avec le groupe CMA et CGM, mais aussi à la sortie de Daniel Riolo. Le journaliste s'est interrogé publiquement sur ce partenariat. Impliqué aussi dans ce dossier, Thibaud Vézirian a réagi aux déclarations de son confrère et a confirmé le départ prochain de Frank McCourt.

Président de l'OM, Pablo Longoria a, une nouvelle fois, du se justifier. « La vente du club n'est pas d'actualité, bien au contraire » a-t-il confié il y a quelques jours. Pourtant, certains journalistes continuent de s'interroger sur les réelles volontés de Frank McCourt, notamment depuis l'annonce de l'accord avec le groupe CMA CGM.

Riolo s'interroge sur la vente de l'OM

Interrogé sur ce deal, le PDG de CMA CGM, Rodolphe Saadé, a parlé d'un simple « partenariat stratégique ». Il n'est donc aucunement question d'une prise de contrôle de l'OM. Ce qui n'empêche pas Daniel Riolo de s'interroger. « Et si c’était un premier pas ? Je dis ça je dis rien, mais pas impossible qu’on en dise plus bientôt » avait-il commenté sur Instagram, avant d'en dire plus au micro de l' After Foot sur RMC.

« Je maintiens que c’est une réflexion »

« Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… » a lâché Riolo il y a quelques jours.

« Le changement d’ère va arriver »