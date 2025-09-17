Mercato - OM : Accord confirmé avec «un grand joueur» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été, l'OM a multiplié les pistes pour se renforcer, notamment au milieu de terrain après le départ d'Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts le 19 août dernier. Dans cette optique, le club phocéen avait un accord avec Dani Ceballos que Roberto De Zerbi présente comme un «grand joueur».

Ce fut l'un des nombreux dossier brûlants du mercato à l'OM. En effet, après avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, le club phocéen s'est mis en quête d'un renfort supplémentaire au milieu de terrain. Dans cette optique, la piste menant à Dani Ceballos a été évoqué, au point que MARCA confirme qu'un accord total entre toutes les parties avaient été trouvés, avant que le milieu de terrain du Real Madrid change d'avis. Mais Roberto De Zerbi ne lui en veut pas.

L'OM avait un accord avec Ceballos « C'est quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.