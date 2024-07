Mercato - OM : Accord bientôt trouvé pour un transfert en Premier League ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Watford, Ismaïla Sarr pourrait déjà quitter l’OM et retourner en Angleterre. L’international camerounais n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et Crystal Palace serait prêt à le récupérer. Des discussions entre toutes les parties seraient en cours afin de parvenir à un accord.

Après avoir vendu Vitinha, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM continue le dégraissage de son effectif. Dans cette optique, Jonathan Clauss pourrait être le prochain à s’en aller. Selon Le Parisien, un accord aurait été trouvé avec l’OGC Nice pour le transfert de l’international français (13 sélections).

De Zerbi ne compte pas sur Sarr

Azzedine Ounahi est lui aussi annoncé sur le départ, tout comme Ismaïla Sarr. L’international camerounais (64 sélections) n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Un an après son arrivée en provenance de Watford, l’ailier âgé de 26 ans, à qui il reste quatre ans de contrat avec l’OM, pourrait retourner en Angleterre.

Discussions en cours avec Crystal Palace

Dans cette optique, Crystal Palace aurait jeté son dévolu sur Ismaïla Sarr. D’après les informations de Foot Mercato, les Eagles auraient fait une proposition au Camerounais, qui aurait répondu par une contre-proposition et les deux parties continuent de discuter afin de parvenir à un accord. Crystal Palace serait également en négociation avec l’OM pour s'attacher les services d’Ismaïla Sarr.