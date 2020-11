Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A quoi sert Paul Aldridge ?

Publié le 28 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivé en janvier dernier afin de faciliter la vente de joueurs vers la Premier League, Paul Aldridge n'a visiblement pas réussi sa mission, ce qui interroge sur son rôle.

En janvier dernier, Jacques-Henri Eyraud nommait Paul Aldridge comme son conseiller. Le dirigeant anglais est très discret dans les médias, mais également à l'OM où son travail suscite des interrogations. Et pour cause, il est arrivé afin de mettre son réseau en Premier League à la disposition de l'OM. Pablo Longoria, nommé head of football cet été, comptait d'ailleurs sur Paul Aldridge durant le mercato : « Il est une ressource pour moi, pas la seule, mais j'aurais tort de me passer de niveau de relationnel dans les clubs anglais. »

De gros doutes sur le travail d'Aldridge ?