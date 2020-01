Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : 7M€, c’est déjà trop pour Zubizarreta !

Publié le 12 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Du côté de l’OM, Andoni Zubizarreta doit faire avec des finances réduites. Et visiblement, même boucler un dossier à 7M€ serait impossible pour les Phocéens.

Avec l’absence de Coupe d’Europe et le fair-play financier, l’OM ne peut pas faire de folies sur le marché des transferts. Les comptes sont dans le rouge et il faut avant tout vendre. Toutefois, cela n’empêche pas Andoni Zubizarreta de scruter un peu partout pour offrir du sang neuf à André Villas-Boas. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’une possible arrivée de Stiven Mendoza, attaquant d’Amiens. Toutefois, le Colombien ne devrait jamais rejoindre l’OM.

Un dossier trop cher ?