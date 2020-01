Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman bouleverse les plans de McCourt !

Publié le 12 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Kevin Strootman compte bien rester à l'OM cet hiver, ce qui compromet les plans phocéens qui comptent sur sa vente pour alléger la masse salariale.

Cet hiver, le principal objectif de l'Olympique de Marseille sera de renflouer ses caisses. Dans cette optique, un nom revient régulièrement : Kevin Strootman. Il faut dire que le Néerlandais, recruté 28M€ en 2018, possède l'un des plus gros salaires du de l'OM est son départ permettrait d'alléger drastiquement la masse salariale du club, tout en récupérant une indemnité de transfert. Buteur contre le Stade Rennais (1-0) dimanche soir, Kevin Strootman n'entend toutefois pas quitter le club cet hiver et e manque pas de le faire savoir.

«Vous écrivez des choses dans les journaux, moi je ne dis rien»