Mercato - OM : FIFA, sanction... Longoria vend la mèche pour le prochain mercato estival !

Sanctionné par la FIFA après le feuilleton Pape Gueye, l'OM risque de vivre un mercato estival agité. Mais malgré une possible interdiction de recrutement, Pablo Longoria continue de travailler en coulisses.

L’OM risque de vivre des temps durs. En janvier dernier, la formation phocéenne a été condamnée par la FIFA en raison du transfert avorté de Pape Gueye à Watford. Le club marseillais a été interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos. Une sanction qui prendra effet l’été prochain. L’OM conteste cette décision et a décidé de saisir le TAS. Un appel, qui est suspensif et qui pourrait permettre au club de gagner du temps. Mais malgré cette sanction, Pablo Longoria continue de travailler sur la prochaine session de transferts.

Longoria annonce la couleur pour le prochain mercato estival