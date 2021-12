Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ancienne piste de Longoria pourrait débloquer le départ de Benedetto !

Publié le 29 décembre 2021 à 16h45 par D.M.

Dario Benedetto pourrait rejoindre Boca Juniors dès le mois de janvier. Le club argentin voudrait récupérer des fonds avant de se lancer dans ce dossier.

Prêté par l’OM à Elche jusqu’à la fin de la saison, Dario Benedetto ne rentre plus dans les plans du club marseillais. Lié à la formation phocéenne jusqu’en juin 2022, l’attaquant ne devrait plus fouler la pelouse du Vélodrome. Interrogé sur son avenir, Benedetto rêve de revenir en Argentine et notamment à Boca Juniors, son ancienne équipe. « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible » avait-il confié à TYC Sports .

Boca Juniors veut vendre Villa pour acheter Benedetto

Selon ce même média argentin, Dario Benedetto est la grande priorité de Boca Juniors pour le prochain mercato hivernal. Mais avant de passer à l’action dans ce dossier, la formation sud-américaine doit renflouer ses caisses. Pour cela, elle pourrait se séparer de Sebastian Villa, un temps dans le viseur de l’OM et annoncé proche du Dynamo Kiev. Boca Juniors espère récupérer environ 9M€ dans les prochains jours, qui seront ensuite réinvestis. Les choses se mettent en place pour Dario Benedetto.