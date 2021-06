Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Sakai après son départ !

Publié le 3 juin 2021 à 1h30 par La rédaction

Hiroki Sakai va quitter l'Olympique de Marseille pour retourner jouer au Japon. Mais le latéral droit japonais annonce qu'il reviendra bientôt au sein de la citée phocéenne...

Fort de ses cinq saisons passées à l'OM, Hiroki Sakai s'y est imposé comme l'un des chouchous du Vélodrome. Arrivé libre en 2016 en provenance de Hanovre, le latéral droit japonais va mettre un terme à son aventure marseillaise. Sakai a en effet décidé de retourner dans son pays natal pour disputer les Jeux olympiques avec sa sélection. Le joueur va ensuite s'engager en faveur des Urawa Red Diamonds, actuellement à la sixième place du championnat japonais, pour un montant de 1,5M€.

« Je ne veux pas dire au revoir, je reviendrai ici »